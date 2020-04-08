Золото подорожало до восьмилетнего максимума

На фоне снижения курса доллара США из-за действий американского ЦБ с тоимость золота в ходе торгов достигала максимальных отметок с конца 2012 года.

Июньские контракты на золото на Comex подорожали на 3,6% - до $1744,6 за унцию, это самый высокий уровень с ноября 2012 года. С начала текущей недели драгметалл прибавил в цене более 5%.

Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5% - до 15,895 за унцию. Цена платины с поставкой в июле повысилась на 2,2% и достигла $749,6 за унцию.

Федеральная резервная система США обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ФРС пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.