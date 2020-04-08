МИД РФ: «Россия не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства»
Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не зависит каким-либо образом от проведенных «выборов» главы и депутатов «Нагорно-Карабахской Республики», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«...РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается Минская группа ОБСЕ... При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия», - сказала официальный представитель МИД РФ.