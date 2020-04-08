В Италии снова растет число жертв COVID-19

В Италии за минувшие сутки скончались 610 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные департамента гражданской защиты Италии.

Накануне сообщалось о 552 умерших за сутки.

Общее число погибших за время пандемии достигло 18 279 человек. Выздоровели 28 470 пациентов – 1 979 за последние сутки. Число заболевших (с учетом умерших и выздоровевших) достигло 143 626 человек.

Сейчас Италия занимает первое место в мире по количеству жертв коронавируса и третье по числу заболевших, уступая лишь США и Испании.