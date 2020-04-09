Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что он «будет находиться под внимательным наблюдением» на раннем этапе выздоровления.

55-летний Борис Джонсон в воскресенье был госпитализирован с «устойчивыми симптомами» Covid-19, в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.