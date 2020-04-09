Врач, предупреждавший премьера Британии о коронавирусе, умер от COVID-19

Врач из Великобритании Абдул Мабуд Чоудхари, который ранее обращался к главе правительства страны Борису Джонсону с предупреждением по поводу угрозы коронавируса для медиков, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание The Mirror.

Чоудхури был урологом и работал в больнице Гомертона в восточном Лондоне. У врача выявили положительный результат теста на коронавирус. Абдул Мабуд пробыл в больнице 15 дней. Вылечить его не удалось.

18 марта Чоудхари написал срочное обращение к Борису Джонсону, в котором призвал обеспечить каждого медработника страны средствами персональной защиты от угроз при работе с зараженными коронавирусом.