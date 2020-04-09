Безработным начали выдавать единовременное пособие

В отделе по связям с общественностью и коммуникациям ведомства сообщили, что единовременная выплата для 10 тысяч безработных переведена в филиалы банков и почтовые отделения.

В Азербайджане началась выдача единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в Министерстве труда и социальной защиты населения в качестве безработных.

Отмечается, что на указанный телефонный номер данных лиц будет отправлено SMS о выплате, после получения которого безработные могут обратиться в любое почтовое отделение (в случае, если в SMS указано ООО "Азерпочт") или в любой филиал указанного в SMS банка, получив предварительное разрешение на выезд из дома.

Выплаты будут предоставляться ежедневно, остальные зарегистрированные безработные также будут обеспечены этими выплатами.