Король Таиланда устал от карантина с 20 наложницами

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х устал от добровольного карантина за границей и улетел на родину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце марта король прилетел в Германию, снял все номера баварской четырехзвездочной гостиницы Grand Hotel Sonnenbichl и уединился в ней со свитой и 20 наложницами. Вначале он хотел переждать эпидемию там, но через несколько дней его планы изменились. Король решил вернуться в Бангкок и принять участие в фестивале «Чакри», пишет Лента.ру.