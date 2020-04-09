Король Таиланда устал от карантина с 20 наложницами
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х устал от добровольного карантина за границей и улетел на родину. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В конце марта король прилетел в Германию, снял все номера баварской четырехзвездочной гостиницы Grand Hotel Sonnenbichl и уединился в ней со свитой и 20 наложницами. Вначале он хотел переждать эпидемию там, но через несколько дней его планы изменились. Король решил вернуться в Бангкок и принять участие в фестивале «Чакри», пишет Лента.ру.
Маха покинул отель глубокой ночью, добрался до международного аэропорта Мюнхена и сел в самолет до Цюриха. Там он встретился со своей четвертой женой — 41-летней Сутхидой, которая не поехала в баварскую гостиницу с наложницами и дожидалась мужа в Швейцарии. Вместе они пересели на самолет авиакомпании Thai Airways и вылетели в Бангкок.
119 придворных, сопровождавших короля, также отправили в Таиланд с подозрением на заражение коронавирусом.