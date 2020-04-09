Что Трамп дарил иностранным лидерам

Боксерская перчатка из фильма «Малышка на миллион» с автографом режиссера киноленты Клинта Иствуда, изготовленный на заказ оловянный чайный сервиз и брошь из серебра - такие подарки президент США Дональд Трамп преподнес мировым лидерам. Об этом со ссылкой на ежегодный отчет Госдепартамента сообщило Associated Press.

Одним из самых дорогих подарков в списке оказался чайный сервиз более чем за $2 600, преподнесенный председателю КНР Си Цзиньпину.

Боксерскую перчатку, которую в американском дипведомстве оценили почти в $1 800, получил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Кроме того, Трамп подарил ему две фотографии американских гольфистов Джека Никлауса и Арнольда Палмера с их автографами.

Серебряная брошь стоимостью более $3 500 в деревянной шкатулке стала совместным подарком американского президента и его супруги королеве Великобритании Елизавете II.

Именную биту для крикета и фотографию бывшего президента США Эйзенхауэра ($1 650) в 2019 году получил в подарок от американского президента премьер Пакистана Имран Хан. А венгерский премьер Виктор Орбан получил от Трампа майку футбольного клуба D.C. United с автографом игравшего ранее за него венгерского футболиста Золтана Штибера.