Байден оказался популярнее Трампа

Так, за Байдена, который наверняка станет кандидатом от Демократической партии на ближайших президентских выборах, готовы проголосовать 53% американцев. В пользу же нынешнего главы Белого дома высказались 42% опрошенных, пишет Коммерсант.

Джо Байден опережает Дональда Трампа в гонке за президентское кресло США, следует из опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS специально для телеканала CNN.

Бывший вице-президент США при Бараке Обаме серьезно превосходит Трампа сразу по нескольким ключевым вопросам. Так, 52% опрошенных считают, что с пандемией коронавируса лучше справился именно Байден (43% — что Трамп), в вопросах здравоохранения и помощи среднему классу этот перевес выглядит еще более убедительным: в обоих вопросах Джо Байден набрал по 57% голосов поддержки против 38-39% у Дональда Трампа.

В целом голосовать американцы намерены по партийной принадлежности — в обоих лагерях своего кандидата поддержат более 90% сторонников партии. Независимый электорат в большинстве своем поддержит демократа — 52% против 40%.

Накануне из президентской гонки выбыл Берни Сандерс, который объяснил свое решение тем, что страна охвачена кризисом, который усугубляется «президентом, не желающим или не способным показать настоящее лидерство», а победить в этой гонке он не может.