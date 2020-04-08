Байден оказался популярнее Трампа
Джо Байден опережает Дональда Трампа в гонке за президентское кресло США, следует из опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS специально для телеканала CNN.
Так, за Байдена, который наверняка станет кандидатом от Демократической партии на ближайших президентских выборах, готовы проголосовать 53% американцев. В пользу же нынешнего главы Белого дома высказались 42% опрошенных, пишет Коммерсант.
Бывший вице-президент США при Бараке Обаме серьезно превосходит Трампа сразу по нескольким ключевым вопросам. Так, 52% опрошенных считают, что с пандемией коронавируса лучше справился именно Байден (43% — что Трамп), в вопросах здравоохранения и помощи среднему классу этот перевес выглядит еще более убедительным: в обоих вопросах Джо Байден набрал по 57% голосов поддержки против 38-39% у Дональда Трампа.
В целом голосовать американцы намерены по партийной принадлежности — в обоих лагерях своего кандидата поддержат более 90% сторонников партии. Независимый электорат в большинстве своем поддержит демократа — 52% против 40%.
Накануне из президентской гонки выбыл Берни Сандерс, который объяснил свое решение тем, что страна охвачена кризисом, который усугубляется «президентом, не желающим или не способным показать настоящее лидерство», а победить в этой гонке он не может.