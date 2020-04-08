Коронавирус во Франции: умерли уже более 12 тысяч

Более 12 тысяч человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), с начала эпидемии в стране, сообщил гендиректор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"С 1 марта в больницах скончались 8 044 человека. 42% скончавшихся старше 70 лет", - цитирует РИА Новости Саломона.

За прошедшие сутки в больницах зарегистрировано 424 смертельных случая, уточнил он. В домах престарелых с начала эпидемии скончались 4 166 человек. Таким образом, общее число умерших во Франции составляет 12 210 человек, отметил Саломон.