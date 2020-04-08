Главу ВОЗ позвали в Сенат США отчитаться

Сенатор США Тодд Янг направил письмо главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором попросил дать показания перед комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США о мерах, предпринимаемых организацией для борьбы с COVID-19.

"Систематический отказ правительства КНР точно сообщать число заражений, что было подтверждено нашей разведкой, наносит ущерб нашим знаниям о COVID-19. Вместо того чтобы открыто и решительно бороться с этим, ВОЗ потворствовала этому", - цитирует Янга ТАСС.

7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Помимо этого, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с коронавирусом, были неверными. Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США собираются провести переоценку финансирования ВОЗ.