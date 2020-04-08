Евросоюз получит €500 миллиардов для спасения экономики
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд, говорится в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену, передает ТАСС.
"Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на €500 млрд согласован", - заявил он.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр уже назвал итоги совещания "отличной новостью". Это вторая видеоконференция европейских министров финансов на эту тему. Первая продолжалась более 16 часов с вечера вторника до утра среды и завершилась безрезультатно.