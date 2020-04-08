Жителей Баку призвали соблюдать требования карантинного режима

Главное управление полиции Баку обратилось к жителям столицы с призывом соблюдать требования особого карантинного режима, не пренебрегать здоровьем своим и членов семьи.

В сообщении Главного управления полиции Баку говорится, что в связи с принятыми мерами правовой ответственности в отношении лиц, нарушающих требования особого карантинного режима, применяются административные штрафы, целью которых является предотвращение совершения правонарушений, в частности, выхода из дома без строгой необходимости и получения разрешения в установленном порядке.

МВД продолжаются меры контроля за ограничениями движения, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Независимо от погодных условий сотрудники МВД соблюдают правила особого карантинного режима и регулируют требуемые нормы.