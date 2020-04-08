Овсеп взял заложников и потребовал истребитель и деньги

Как сообщает «Пятый канал», 28-летний Овсеп М., предположительно имеющий психическое расстройство, незадолго до произошедшего приехал к родственникам в Ставропольский край из Москвы.

Правоохранительные органы Пятигорска (РФ) задержали молодого человека, который взял в заложники сестру и ее детей.

Как стало известно телеканалу, забаррикадировавшийся в квартире мужчина требовал перевести 200 миллионов долларов в качестве благотворительной помощи Армении и настаивал, чтобы ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, подозреваемый просил предоставить ему истребитель.

Предполагаемый злоумышленник был вооружен ножом. Несмотря на это, по отношению к своей сестре и ее детям был настроен вполне благожелательно.

Пользователи соцсетей сообщают, что молодой человек профессионально занимался боксом, но в последнее время его преследовали финансовые трудности и проблемы со здоровьем, пишет Коммерсант. По неофициальной информации правоохранительных органов, мужчина был безоружен и действительно две недели назад приехал в Пятигорск из Москвы, где работал тренером по боксу.