Президент США Дональд Трамп провел «очень хороший разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вокруг нефтяной сделки.

«Я только что проговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом, и у нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас», - цитирует ТАСС американского президента.

«Показатели сейчас такие низкие, что по всему миру будет приостановка производства и, конечно же, будет приостановка в нашей стране. Мы не хотим, чтобы это происходило», - отметил Трамп, подчеркнув: «У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что получится».

«Как вы знаете, страны ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей, мы скоро узнаем об этом», - добавил хозяин Белого дома. После разговора с Путиным и королем Саудовской Аравии он также заявил, что Москва и Эр-Рияд «хорошо ладят» на переговорах по объемам добычи нефти.