Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Осужденный за изнасилование и сексуальные преступления голливудский продюсер Харви Вайнштейн вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Daily Mail cо ссылкой на источник.

Вайнштейн был изолирован в исправительном учреждении Венде в западном Нью-Йорке после того, как 23 марта его тест на коронавирус дал положительный результат.

Источник, близкий к осужденному, заявил изданию, что был удивлен, что Вайнштейну удалось поправиться, учитывая его слабое здоровье (проблемы с сердцем, тяжелый диабет, высокое кровяное давление, состояние позвоночника) и возраст (продюсеру 68 лет). Известно, что бывшего голливудского продюсера мучил жар и кашель.

Как отметил источник, Вайнштейну удалось преодолеть лихорадку и избавиться от кашля, после чего он был освобожден из своего 14-дневного карантина.