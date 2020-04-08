В Москве умерли 12 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

Общее число скончавшихся в российской столице пациентов с коронавирусом достигло 50.

По данным на 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в России уже превысило 10,1 тыс. человек. За последние сутки прирост заболевших составил 1459 человек.