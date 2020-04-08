Кремль о переговорах Путина и Трампа по нефти

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили положение дел на нефтяном рынке, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Обсуждалось положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики "Группы двадцати", - говорится в сообщении.

Лидеры трех стран, отметили в Кремле, выразили настрой на координацию действий по стабилизации рынка нефти и минимизации негативного влияния волатильности цен.