Отметим, что новая «Декларация о сотрудничестве» предусматривает сокращение суточной добычи нефти на три этапа к уровню октября 2018 года. Однако Мексика в соответствии с «Декларацией о сотрудничестве» не согласилась с квотами, установленными на этих этапах в объеме 400-320-240 тыс. баррелей соответственно. Другие страны «ОПЕК+», кроме Мексики, достигли соглашение о сокращении суточной добычи нефти в различные сроки и объемы.

Новая «Декларация о сотрудничестве» по итогам обсуждений, продолжающихся около 11 часов, была принята на 9-м заседании министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не членов ОПЕК («ОПЕК+») в формате видеоконференции при условии, что Мексика согласится на предлагаемые объемы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минэнергетики Азербайджана.

В случае вступления в силу «Декларации о сотрудничестве» страны «ОПЕК+» в мае-июне сократят добычу на 23% - 10 млн баррелей от уровня октября 2018 года. На этом этапе обязательства по добыче были определены для стран-участниц ОПЕК и для не членов ОПЕК («ОПЕК+») на уровне 6,085 млн баррелей в сутки и 3,915 млн баррелей в сутки соответственно. Отметим, что квоты по ограничению добычи стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК («ОПЕК+») включают только объемы сырой нефти. На этот раз объемы конденсата в обязательствах не учитывались.

Азербайджан также взял на себя новые обязательства по созданию баланса на мировом нефтяном рынке и стабилизации цен на нефть. В рамках нового Соглашения Азербайджан должен будет сократить добычу сырой нефти на 164 тыс. баррелей от данного уровня (718 тыс. баррелей). За это время Азербайджан должен сохранить суточную добычу сырой нефти в объеме 554 тыс. баррелей.

Также было согласовано снижение суточной добычи нефти по «ОПЕК+» в июле-декабре 2020 года на 18% - 8 млн баррелей от уровня октября 2018 года. При этом квоты для стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК («ОПЕК+») установлены на уровне 4,868 млн баррелей в сутки и 3,132 млн баррелей в сутки соответственно. За этот период Азербайджан должен будет сохранить суточную добычу нефти на уровне 587 тыс. баррелей, сократив его на 131 тыс. баррелей.

В «Декларации о сотрудничестве» говорится, что с января 2021 года по апрель 2022 года по «ОПЕК+» планируется сократить добычу нефти на 14% - 6 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Обязательства по добыче за этот период предусматривают для стран-участниц ОПЕК и не членов ОПЕК («ОПЕК+») на уровне 3,651 млн баррелей с сутки и 2,349 млн баррелей в сутки соответственно. Азербайджан же должен будет взять на себя обязательство сохранить добычу на уровне 620 тыс. баррелей, снизив объем за тот же период на 98 тыс. баррелей.

В видеоконференции наряду со странами «ОПЕК+» впервые приняли участие такие страны, как Канада, Норвегия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Египет, Чад, Тринидад и Тобаго. На заседании также прозвучал призыв к нефтяным странам вне формата «ОПЕК+» присоединиться к этому процессу.