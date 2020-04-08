Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 09:16

ОПЕК+, группа стран, в которую входят государства ОПЕК и другие государства-производители нефти, в том числе Россия, в минувший четверг договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне текущего года. Впрочем, после того как представительница Мексики отказалась от дальнейших переговоров о снижении объемов добычи нефти, дискуссию на эту тему перенесли на 10 апреля.

Тем не менее, в итоговом заявлении сессии, проходившей в режиме видеоконференции, также говорится, что с июля по декабрь нынешнего года добыча нефти будет сокращена на 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года сокращение составит 6 миллионов баррелей в сутки. Правда, рынки отреагировали на эту новость крайне вяло. Во-первых, потому что сокращение на 10 миллионов бочек в день – не совсем то, чего ожидали от экспортеров, по нынешним временам и при сегодняшнем переизбытке предложения нефти этого явно недостаточно. Во-вторых, пока еще нет конкретных деталей – кто из участников ОПЕК+, или, правильнее, ОПЕК++, на какие квоты согласится и от какого рубежа их начнут отсчитывать, поскольку ряд членов этой организации последовал примеру Саудовской Аравии и за последние недели резко нарастил объемы добычи. Даже Нигерия успела поднять их на 500 тысяч баррелей в сутки. Вполне естественно, это ставит ту же Россию в заведомо невыгодное положение, с чем она мириться явно не готова. Вот вам и первый камень, впрочем, даже не камень, а валун преткновения, о который нынешняя «сделка века» может разбиться вдребезги. Второе препятствие, впрочем, находится недалеко от первого. Все участники вчерашней сессии мучаются одним вопросом: «А не развели ли нас?» Поскольку ОПЕК – ОПЕКом, с любым количеством плюсов, но пока неизвестно, какие меры по сокращению добычи примут те, кто в эту организацию не входит.

И речь не только о США, которые вообще не взяли на себя никаких обязательств, поскольку управление нефтяной отраслью там строится на совершенно иных механизмах. Речь также о двух латиноамериканских нефтяных гигантах, Аргентине и Бразилии, речь о Норвегии и Великобритании, речь о Канаде. Речь о Китае, в конце концов, тем более на фоне новостей о том, что на Таримском нефтегазовом месторождении, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на днях обнаружена новая зона разлома с огромными запасами нефти - более 200 миллионов тонн по предварительным оценкам. Только двух этих препятствий вполне уже достаточно для того, чтобы понять, что «сделка века» не является ни полноценной сделкой, ни тем, что будет соблюдаться сколько-нибудь продолжительное время. Правильнее, видимо, назвать это краткосрочным перемирием – но и оно долго не протянет. И сообщение одного из руководителей делегации РФ на вчерашней сессии, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о том, что Россия и Саудовская Аравия в ходе консультаций стран ОПЕК+ смогли преодолеть свои разногласия, также не может служить ни поводом для оптимизма, ни гарантией достигнутых вчера договоренностей. Поскольку Эр-Рияд и Москва в том, что касается нефти и геополитики – а смотреть на происходящее нужно именно под этими углами - антагонисты, и какие-то соглашения между ними – они, как говорится, до первого переулка. Поневоле вспоминается пессимистичный прогноз по поводу этой новой «сделки века», который сделал министр нефти Ирана Бижан Зангане: «Организация вебинара ОПЕК+ не будет плодотворной без понимания того, какого результата участники хотят достичь и как встреча будет способствовать его достижению, а также какой будет реакция рынка на итоги встречи». Именно так, по большому счету, и получилось. Сокращение ради сокращения, без какой-либо стратегии будущего и сопряжения с процессами в мировой экономике придало «сделке века» характер некоей абстракции.