Мэрия убирает кровь и заразу с улиц Баку долгожданное
В условиях распространения коронавируса в Азербайджане продолжаются масштабные медицинско-профилактические, дезинфекционные и другие комплексные превентивные меры. Особое внимание в этом плане уделяется и вопросам продовольственной безопасности населения.
Однако, несмотря на это, некоторые предприниматели, игнорируя элементарные санитарные нормы, создают угрозу для здоровья граждан.
Так, накануне haqqin.az писал о деятельности в центре Баку на улице Джейхуна Гаджибейли вблизи «28 Мая» пункта по забою скота. В условиях полной антисанитарии, прямо на улице в центре столицы убивали крупный и мелкий рогатый скот, а люди толпились, чтобы приобрести мясо. Исполнительная власть Баку оперативно отреагировала на нашу публикацию и искоренила этот источник распространения заразы.
Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Баку, учитывая всю серьезность санитарно-эпидемиологической ситуации и важность охраны здоровья граждан, сотрудники соответствующих служб приняли неотложные и решительные меры против объектов, не соблюдающих санитарные условия и создающих угрозу для здоровья населения.
В частности, сотрудники Департамента торговли и услуг Исполнительной власти Баку, исполнительной власти районов столицы, Агентства по пищевой безопасности и представители правоохранительных органов начали рейды по выявлению скотобоен, а также других пунктов продажи продуктов, где царит антисанитария. В ходе рейдов был выявлен ряд нарушений и приняты соответствующие меры.
Во время проведенных рейдов случаи забоя скота в условиях антисанитарии были выявлены на улицах Мирмахмуда Кязымовского, Джейхуна Гаджибейли, Ю.Везирова, Г.Мамедова, а также по другим адресам. В отношении этих объектов по продаже мяса были предприняты соответствующие меры, некоторые пункты снесены, а близлежащие территории продезинфицированы.