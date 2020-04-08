Отдел информации 09:29

В условиях распространения коронавируса в Азербайджане продолжаются масштабные медицинско-профилактические, дезинфекционные и другие комплексные превентивные меры. Особое внимание в этом плане уделяется и вопросам продовольственной безопасности населения. Однако, несмотря на это, некоторые предприниматели, игнорируя элементарные санитарные нормы, создают угрозу для здоровья граждан.

Так, накануне haqqin.az писал о деятельности в центре Баку на улице Джейхуна Гаджибейли вблизи «28 Мая» пункта по забою скота. В условиях полной антисанитарии, прямо на улице в центре столицы убивали крупный и мелкий рогатый скот, а люди толпились, чтобы приобрести мясо. Исполнительная власть Баку оперативно отреагировала на нашу публикацию и искоренила этот источник распространения заразы.