Чрезвычайное заседание Политбюро

Одним из методов решения ситуации стало новое кадровое назначение: будущим губернатором Шаньдуна станет министр окружающей среды, специалист по безопасности атомной энергетики Ли Ганьцзе. Он уже утвержден заместителем секретаря провинциального комитета Компартии Китая.

Очередное заседание Постоянного комитета Политбюро прошло вчера, 9 апреля в Китае. Как сообщили официальные источники в Пекине, главным вопросом в повестке стала тема предотвращения техногенных катастроф и стихийных бедствий. В рамках заседания риск таких происшествий признан крайне высоким.

Напомним, что 6 марта произошел сбой в работе АЭС "Хайян" (провинция Шаньдун: один из реакторов этой атомной электростанции в китайском городе Хайян был отключен из-за неполадок).

Как говорилось в заявлении Государственного управление по ядерной безопасности Китая, в работе блока управления главного циркуляционного насоса (ГЦН) реактора АЭС произошел сбой, который привел к отключению насоса. Было отмечено, что после этого сработала система автоматического выключения реактора, выбросов радиации, облучения персонала или загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло.

Кроме того, в ходе заседания Постоянного комитета Политбюро отдельно были подчеркнуты вопросы восстановления производства и циркуляции товаров на рынке. "Развитие экономики страны столкнулось с возрастающими трудностями", - отмечается в итоговом коммюнике заседания, - "что требует решительных и оперативных мер".