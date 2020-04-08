Основная цель ­– обеспечить использование финансовых услуг гражданами в условиях специального карантинного режима, не покидая место проживания.

ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий также оказывает выездные услуги гражданам в связи с предпринимаемыми правительством Азербайджана профилактическими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Реализация проекта началась в поселках Забрат и Рамана Сабунчинского района. Посредством выездной почтовой услуги гражданам была предоставлена возможность воспользоваться финансовыми услугами – осуществить оплату за коммунальные и телекоммуникационные услуги, внутренние и международные денежные переводы и т.д.

Кроме того, жителям указанных поселков были разъяснены правила пользования почтовыми услугами в рамках специального карантинного режима, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что ООО «Азерпочт» продолжит предоставление выездных услуг в других пригородных поселках столицы в ближайшие дни.

Напомним, что для обеспечения непрерывности оказания услуг населению в настоящее время в соответствующих почтовых отделениях ООО «Азерпочт» и центрах обслуживания «Шебеке» продолжается работа в посменном режиме.