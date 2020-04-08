А китайцы в Багдаде наблюдают со стороны
В Ираке состоялась встреча представителей вооруженных сил Сирии, Ирака, Ирана, Китая и РФ. Стороны обсудили пути повышения безопасности и борьбы с террористическими организациями. После встречи состоялся небольшой банкет в честь дружбы и взаимоуважения.
Этот совместный орган по обмену информацией между представителями России, Ирака, Ирана и Сирии был создан еще в сентябре 2015 года в рамках координации международных усилий по борьбе с ИГ.
Не так давно в Багдадском информационном центре (БИЦ) появилась пятая сторона - туда вошли китайцы, правда, на правах наблюдателей.
Заседания БИЦ проходят три раза в неделю, а стороны поочередно докладывают об усилиях по борьбе с терроризмом, зарегистрированных случаях нарушения режима прекращения огня.
Как описывает источник, на этих заседаниях "иранская сторона бьет в набат и говорит о стратегической важности Диялы, где хозяйничает ИГ. Представители иракских спецслужб пытаются развести российскую сторону на важную информацию. Сирийцы пересказывают сводки из телевизора. Российская сторона пытается как-то этот хаос систематизировать. А китайцы наблюдают со стороны".