А китайцы в Багдаде наблюдают со стороны

В Ираке состоялась встреча представителей вооруженных сил Сирии, Ирака, Ирана, Китая и РФ. Стороны обсудили пути повышения безопасности и борьбы с террористическими организациями. После встречи состоялся небольшой банкет в честь дружбы и взаимоуважения.

Этот совместный орган по обмену информацией между представителями России, Ирака, Ирана и Сирии был создан еще в сентябре 2015 года в рамках координации международных усилий по борьбе с ИГ.