Рейтинг Трампа бьет рекорды

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса обновил новый рекорд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно этим данным, работу Трампа одобряют 49 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 49 процентов участников исследования, 2 процента не дали ответа.

Ранее за все время проведения опроса Fox News положительную оценку работы Трампа давали не более 48 процентов респондентов. Как считают эксперты, такие показатели связаны с тем, что граждане считают целесообразными меры, которые принимают власти в связи с пандемией.