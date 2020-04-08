Трамп назвал фейком доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Это фейковые новости от ABC News. Они знали, что ошибаются, когда публиковали эту придуманную историю!» — указал Трамп, реагируя на твит с информацией о неверных сведениях телеканала.

8 апреля ABC News сообщил, что разведка США якобы предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе. В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию

Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 467 тысяч человек. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.