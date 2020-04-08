Sezam.az приглашает к сотрудничеству производителей и импортеров товаров видео
В связи с возрастающими потребностями и интересом покупателей к продовольственным товарам, онлайн-гипермаркет Sezam.az расширяет ассортимент продуктов питания.
Так, в самое ближайшее время онлайн прилавки Sezam.az пополнятся продукцией ведущих производителей и импортеров продуктов питания и бытовых товаров, таких как - AzGranata, Azersun Holding, Avrora, AzTrade, Veyseloglu, Mazarina, Engine и многих других.
Теперь, не выходя из дома, будет возможно купить практически все необходимое:
- Овощная и фруктовая консервация, крупы, пряности, соусы, масла, закуски и снэки, сладости, напитки. В Sezam.az продовольствие в удовольствие!
- Товары первой необходимости и домашнего обихода, бытовая химия (порошки, гели для мытья посуды, чистящие средства для полов, кухонь, ванных комнат, стекол и т.д.), домашний текстиль, универсальные наборы инструментов.
- Большой ассортимент детских товаров, начиная с детского питания, подгузников и посуды, заканчивая разнообразными игрушками, конструкторами и играми.
- Товары для автолюбителей - от брелоков до мототранспорта, а также расходные материалы и комплектующие.
- Все виды мебели - кухонная, гостиная, спальная, встраиваемая и модульная. Богатый выбор мягкой и дачной мебели, выполненной с учётом последних тенденций и экологических требований.
Совершить покупку в Сезам очень легко, нужно просто пройти регистрацию на сайте: www.sezam.az .
Или скачать мобильное приложение в Play Market и Appstore, легко пройдя быструю регистрацию.
Товарно-продовольственная база Sezam.az насчитывает более 30,000 всевозможных товаров и этот ассортимент постоянно расширяется, открывая безграничный выбор покупателю.
Сезам не стоит на месте. Ежедневно ведётся работа по увеличению ассортимента и удобству работы с нашей площадкой. Команда Сезам внимательно изучает и анализирует потребительские запросы, отбирая для Вас самое лучшее.
Проект Сезам открыт к сотрудничеству и готов представлять вашу продукцию на своей платформе.
Ждем Ваши презентации и предложения по адресу [email protected]
Команда Sezam.az очень просит оставаться Вас дома и беречь здоровье свое и своих близких! МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС!
Sezam.az – Ваш лучший помощник в покупках.