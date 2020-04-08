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- Овощная и фруктовая консервация, крупы, пряности, соусы, масла, закуски и снэки, сладости, напитки. В Sezam.az продовольствие в удовольствие!

- Товары первой необходимости и домашнего обихода, бытовая химия (порошки, гели для мытья посуды, чистящие средства для полов, кухонь, ванных комнат, стекол и т.д.), домашний текстиль, универсальные наборы инструментов.

- Большой ассортимент детских товаров, начиная с детского питания, подгузников и посуды, заканчивая разнообразными игрушками, конструкторами и играми.

- Товары для автолюбителей - от брелоков до мототранспорта, а также расходные материалы и комплектующие.

- Все виды мебели - кухонная, гостиная, спальная, встраиваемая и модульная. Богатый выбор мягкой и дачной мебели, выполненной с учётом последних тенденций и экологических требований.

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