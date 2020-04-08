Зараженный коронавирусом Джонсон не вернется на работу еще месяц

Источники Sky News в британском кабинете министров считают, что лидер страны Борис Джонсон вернется к исполнению премьерских обязанностей 10 мая, не ранее. У главы правительства примерно спустя неделю после выявления коронавируса ухудшилось состояние, он был госпитализирован и вскоре попал в реанимацию.

Врачи стабилизировали Джонсона, и вчера он после интенсивной терапии был переведен в обычную палату.

И.о. премьер-министра временно стал министр иностранных дел Доминик Рааб.