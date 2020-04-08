В Армении растет число больных коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 937, сообщает в пятницу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
По состоянию на 9 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 921, число смертей от опасной инфекции – 10.
В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.