Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Украине

Количество случаев коронавируса в Украине за сутки увеличилось с 1892 до 2203. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны в своем официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Летальных - 69, 61 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения - 311.