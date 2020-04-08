Зарплатные карты теперь можно заказать, не приходя в банк

Поддерживая меры по борьбе с пандемией COVID-19, Международный Банк Азербайджана адаптирует свои услуги к текущей ситуации. Заботясь о здоровье сотрудников своих корпоративных клиентов, банк добавил новые функции в систему Интернет-банкинга с целью расширения удаленного доступа к банковским услугам на период карантина. Корпоративные клиенты теперь могут заказывать зарплатные карты через систему интернет-банкинга, не посещая пункты обслуживания. Интернет-банк также позволяет удаленно продлевать срок действия зарплатных карт, размещать заказ на повторную выдачу утерянных и украденных карт, а также блокировать карты при необходимости.

Система интернет-банкинга позволяет удаленно, не покидая дом или офис, выполнять многие банковские операции, особенно на период карантина. Таким образом, клиенты могут воспользоваться системой интернет-банкинга для удаленного управления текущими, дебетовыми, кредитными счетами, генерировать выписки со счетов, отслеживать остатки на счетах, осуществлять внутрибанковские и внутриреспубликанские переводы.

Конверсионные операции, переводы за границу через SWIFT, уплата НДС, проверка депозитных счетов, кредитных сделок, осуществление массовых переводов, информация о ежедневных курсах обмена валют также являются возможностями, предоставляемыми системой интернет-банкинга Международного Банка Азербайджана корпоративным клиентам. Более подробную информацию об услуге можно получить здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.