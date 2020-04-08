Задававший неудобные вопросы политикам журналист совершил самоубийство

Популярный у журналистов продюсер британской телерадиокомпании «Би-би-си» Пол Ламберт (Paul Lambert), также известный под псевдонимом Гобби (Gobby), умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на сайте медиакорпорации.

Журналист стал известен у зрителей и за свою любовь задавать неудобные вопросы чиновникам у здания премьер-министра и правительства Великобритании, а также за интервью с политиками на улицах. Его выкрики регулярно были слышны в телетрансляциях, в некоторых случаях политики отвечали и здоровались с Ламбертом. Псевдоним Гобби стал отсылкой к его громкому, всегда слышному голосу.

До того, как начать работу в «Би-би-си», Гобби был электриком. За время карьеры на телевидении журналист стал продюсером, специализировавшимся на работе в Вестминстере, районе в центре Лондона, где регулярно освещал деятельность политиков страны. Он ушел из телерадиокорпорации в 2014 году, чтобы стать директором по связям с общественностью Партии независимости Соединенного королевства (UKIP). По данным Daily Mail, журналист совершил самоубийство.

Многие коллеги по «Би-би-си», политики, с которыми он общался по работе, а также друзья по партии UKIP выразили соболезнования в связи с кончиной Ламберта. Журналист «Би-би-си» Джеймс Ландэйл (James Landale) назвал Гобби «легендой "Би-би-си"» и «лучшим человеком в организации съемок в медиабизнесе». Бывший глава UKIP Найджел Фарадж отметил, что ему грустно из-за смерти Ламберта. «Он был уникальным человеком и очень приятным в совместной работе», — заключил британский политик.

В январе умер британский актер, теле- и радиоведущий Николас Парсонс (Nicholas Parsons). Он скончался после непродолжительной болезни в возрасте 96 лет. Парсонс был старейшим ведущим радио «Би-би-си».