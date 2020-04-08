Летные учения в азербайджанской армии фото; видео
В азербайджанской армии проведено летно-тактическое учение с участием экипажей самолетов МиГ-29 и Су-25 Военно-воздушных сил, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе учения отрабатывались приемы уничтожения наземных целей смешанными группами авиации, перехват воздушных целей, преодоление противовоздушной обороны и отражение налета авиации условного противника с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Летчики в ходе учения проверили возможности новых и модернизированных средств РЭБ по радиоэлектронному подавлению средств ПВО малой, средней и большой дальности, а также совершенствовали навыки применения авиационной техники.