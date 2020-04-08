В Испании заразившуюся коронавирусом медсестру выселили из квартиры

11 марта 31-летняя медсестра Клара Серрано (Clara Serrano) приехала в Мадрид из муниципалитета Кинтанар-дель-Рей, чтобы помогать в лечении зараженных коронавирусом в местной больнице. Она сняла квартиру вместе с другими постояльцами.

Хозяин квартиры в Мадриде(Испания) выселил заразившуюся коронавирусом медсестру, которая приехала в город для работы в местной больнице. Об этом сообщает издание Daily Star.

19 марта Серрано ощутила первые симптомы коронавируса. 22 марта она прошла тест, и на следующий день он показал положительный результат. В этот же день хозяин квартиры потребовал, чтобы женщина съехала.

Серрано рассказала местным СМИ, что самоизолировалась в своей спальне и ходила только на кухню и в туалет. Она договорилась с соседями по квартире пользоваться кухней по очереди и дезинфицировала ее после каждого использования. Кроме того, она пользовалась только одной из ванных комнат. Тем не менее сосед по квартире тоже высказался за то, чтобы Серрано съехала.

«Мне было очень страшно. Я пыталась объяснить владельцу квартиры, что я съеду, но не сразу, но он не слушал меня. Он давил на меня по телефону и постоянно повторял, что мне нужно немедленно освободить жилплощадь», — рассказала Серрано. В результате она нашла комнату в одном из отелей города, который превратили в здание для медицинских работников благодаря Сестринскому сообществу Мадрида. Неизвестно, будет ли она подавать в суд на владельца квартиры.

Серрано рассказала, что один из ее друзей тоже заразился коронавирусом и оказался в аналогичной ситуации. Ему пришлось несколько ночей провести в своем автомобиле с температурой 38,5 градуса по Цельсию, прежде чем он смог найти комнату в другом отеле, который тоже превратили в здание для медработников.