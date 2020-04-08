Отдел информации 12:32

В Азербайджане наблюдается тенденция использования особого карантинного режима для уклонения от коммунальных платежей. Местные коммунальные операторы, работая в сложных условиях, стараются не ограничивать подачу электричества, газа и света из-за долгов. Однако этим начали злоупотреблять, в том числе и коммерческие предприятия. Так, к примеру, в малотиражных СМИ опубликована жалоба руководителя ООО Qılıncbəyli (владеет парниками у Станции Алабашлы в Шамкирском районе –ред.) Керамета Рустамова. Его недовольство вызвало поступившее уведомление о прекращении подачи газа в парники в случае неуплаты денег за уже использованный газ. Владелец парников расценил подобное уведомление как «притеснение предпринимателя».

Казалось бы, в уведомлении о необходимости уплаты долга нет ничего необычного, и газовый оператор периодически рассылает их абонентам. Но что же вызвало недовольство предпринимателя? Согласно уведомлению от Шамкирского регионального газового эксплуатационного управления, на 1 марта задолженность у этого потребителя приближается к 237 тысячам манатов. Этот внушительный долг накопился с октября 2019 года. Иными словами, местное газовое управление довольно толерантно отнеслось к предпринимателю и не прекратило подачу газа, позволяя выращивать продукцию. Хотя согласно утвержденным решением Кабмином №80 от 12 мая 2011 года «Правилам использования газа», в конце каждого месяца потребители должны погашать задолженность за использованный газ. И другого решения тут не предусмотрено. Согласно тем же правилам, если потребитель не оплатит задолженность в течение месяца после получения уведомления, то его газоснабжение должно быть приостановлено. По словам сотрудников Шамкирского регионального газового эксплуатационного управления, с октября 2019 года ООО Qılıncbəyli оплатило лишь 85 930 манатов из долга в 237 тысяч манатов. У этого предпринимателя и раньше были проблемы с оплатой задолженностей за газ. Так, к примеру, долг в 285 655 манатов, возникший с сентября 2018 года по 1 мая 2019 года, был оплачен лишь спустя пять месяцев. Иными словами, предпринимателю была предоставлена отсрочка. Однако, когда многие владельцы теплиц стали использовать эту льготу в качестве предлога не платить долги на сотни тысяч за газ, местные официальные лица были вынуждены сократить лимит. Потому что владельцы теплиц, несмотря на то, что они вырастили, продали урожай и хорошо заработали на этом, не хотят из своих доходов платить за газ.