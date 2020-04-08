Южную Корею привели в пример всем борцам с коронавирусом

"Республика Корея для всего мира становится примером для подражания, демонстрируя успехи в противодействии коронавирусу", - приводит пресс-секретарь южнокорейского президента слова Билла Гейтса.

Южная Корея демонстрирует всему миру пример успешной борьбы с распространением коронавируса, заявил один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в телефонном разговоре с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщил телеканал YTN.

В ходе разговора Гейтс отметил, что одним из показателей прогресса в борьбе с вирусом в Республике Корея является то, что страна активно помогает другим государствам, предоставляя комплекты для анализов на коронавирус.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил необходимость скорейшей разработки вакцины, подчеркнув, что многочисленные фармацевтические компании и НИИ Южной Кореи уже ведут исследования в данном направлении.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее за минувшие сутки увеличилось на 27 человек и составило 10 450. Всего в стране зафиксировано 208 летальных исходов, с начала эпидемии выздоровели 7 117 пациентов.