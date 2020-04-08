Стань абонентом Nar, не выходя из дома

На время пандемии клиенты могут выбрать желаемый номер на сайте narsim.az и заказать доставку номера на дом. Доставка осуществляется в течение 24 часов с момента заказа.

Nar, услуги которого всегда формируются в соответствии с потребностями пользователей, в целях поддержки клиентов в режиме карантина начал продажу номеров в новом формате.

Чтобы воспользоваться новой услугой, при оформлении заказа на покупку номера на сайте narsim.az клиенты должны указать свой адрес в соответствующей графе. После этого назначенный по ближайшей территории дилер связывается с клиентом и совершает доставку.

Помимо жителей столицы этой услугой также могут воспользоваться и жители регионов.

Другой услугой, предоставленной мобильным оператором в целях поддержки борьбы с коронавирусом, является проект Səyyar Nar. Благодаря этому проекту абоненты могут воспользоваться всеми видами услуг, предоставляемыми в центрах услуг Nar. Заявки принимаются через Телефонный центр 777. Во время оформления заявки необходимо указать точный адрес предоставления услуги и вид выбранной услуги.