«Все мировое сообщество ведет борьбу с невидимым врагом - коронавирусом нового типа (Covid-19). Уверен, что саммит Тюркского совета укрепит нашу солидарность в борьбе с пандемией Covid-19», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на чрезвычайном саммите Тюркского совета посредством видеоконференции.

По словам турецкого лидера, пандемия коронавируса привела к социально-экономическому кризису глобального уровня. Он выразил надежду на то, что сложный период для мирового сообщества вскоре оставит место периоду стабильности, передает Anadolu.

«Карантинные меры по противодействию распространению коронавируса могут оказать негативное влияние на торговлю между странам-членами Тюркского совета. Поэтому очень важно в кратчайшие сроки предпринять практические шаги по устранению наметившихся проблем, в особенности в транспортной и таможенной сферах. Безусловно, все эти шаги должны предприниматься с учетом фактора здоровья населения», - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция ожидает от стран-участниц Тюркского совета шагов по содействию экономическому взаимодействию, в том числе в вопросе квот на транзитные перевозки, сборов за перевозки и виз для водителей фур.

Президент отметил также значимость увеличения грузопотока по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК): «Мы работаем над увеличением грузопотока по БТК на 3500 тонн груза в сутки».

Последние процессы продемонстрировали значимость развития Срединного транспортного коридора (Middle Corridor) через Каспийское море, констатировал турецкий лидер: «Наши страны должны сконцентрироваться на развитии этого транспортного коридора, сделать ставку на конкретные шаги по развитию «безконтактной» внешней торговли и увеличение модальности транспортных перевозок».