Бесплатная услуга «Уточнение персональных данных абонента» от Azercell

Учитывая особый карантинный режим, объявленный в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVİD-19), Azercell представляет услугу «Уточнение персональных данных абонента». Этот сервис предоставит абонентам возможность получить доступ к персональным данным официального владельца номера, не посещая офисы Абонентской службы Azercell.

Воспользоваться услугой очень просто: необходимо отправить пустой SMS на короткий номер 6800 или же набрать на экране телефона *680#yes. В обоих случаях абоненту будет отправлено сообщение с персональными данными (имя, фамилия и отчество) официального владельца номера. В период особого карантинного режима абоненты Azercell смогут воспользоваться этим сервисом совершенно бесплатно.

Отметим, что услуга «Уточнение персональных данных абонента» предназначена для абонентов компании, являющихся физическими лицами.

Azercell призывает своих абонентов соблюдать меры социальной изоляции, желает им крепкого здоровья и благополучия!

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/number/

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]