Два способа лечения коронавируса предложили китайские врачи

Китайские медики рекомендуют два наиболее эффективных, по их мнению, способа лечения коронавируса. Это основные способы, которые с успехом практикуются в Поднебесной в настоящее время.

В 80% случаев эти методы помогали заболевшим китайцам, во всяком случае, являлись поддержкой иммунитету и помогали выздороветь. Способы назвал в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий. Методы лечения заключаются в насыщении крови кислородом и переливании плазмы крови от пациентов, которые уже переболели коронавирусом.



В настоящее время лабораториями нескольких научных институтов Китая разрабатывается вакцина против COVID-19. Одна из них заявила о начале клинических испытаний на добровольцах. Пока у них хорошее состояние.