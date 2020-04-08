Аваков о желании стать премьером Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему нравится работа премьера Дениса Шмыгаля, а сам он на премьерское кресло не претендует. Об этом он сообщил в Facebook.

"Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер нравится!" - написал Аваков в комментарии на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, готовится ли он к премьерству.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Ранее Аваков заявлял, что не метит на место президента, считает действующую власть компетентной и уверен, что любая попытка переворота будет преодолена в интересах народа.