Таджикистан закрыл границу из-за коронавируса

Таджикистан закрыл границу для иностранцев и лиц без гражданства в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел республики.

Решение о закрытии границ принято для недопущения распространения коронавируса нового штамма по территории Таджикистана. Запрет не распространяется на зарубежных дипломатов, представителей международных организаций и финансовых институтов, аккредитованных в Таджикистане. При этом после пересечения границы им придется пройти обязательный 14-дневный карантин под наблюдением врачей.



Согласно официальным данным, на территории Таджикистана пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

