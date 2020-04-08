Более половины зараженных коронавирусом иранцев вылечились
Более половины всех зараженных COVID-19 пациентов в Иране выздоровели, сообщил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки выявлено 1 972 новых случая заражения коронавирусом. С учетом этих данных, всего зафиксировано 68 192 случая", – приводит его слова РИА Новости.
Выздоровели из них 35 465 человек, это больше 50 процентов от зараженных. Скончались в результате заражения коронавирусом 4 232 человека (рост за сутки на 122), добавил он.