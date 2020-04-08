Тысячи американцев требуют от Китая компенсации из-за коронавируса иск на $1,2 трлн
Более пяти тысяч американцев присоединились к коллективному иску в адрес правительства Китая с требованием компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом, сообщает Голос Америки.
Граждане США утверждают, что они "понесли огромные потери" из-за "халатности Китая, допустившего распространение вируса по всему миру".
По подсчетам британского консервативного аналитического центра «Общество Генри Джексона», потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавируса может составить 1,2 триллиона долларов. В своем новом докладе британские аналитики написали, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неверных действий на раннем этапе вспышки коронавируса. Речь, в частности, идет об умышленном сокрытии информации от Всемирной организации здравоохранения: аналитики называют это нарушением Международных медико-санитарных правил.