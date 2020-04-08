Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка. По его словам, после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом необходимы новые контакты, передает ТАСС.

Трехсторонние переговоры лидеров главных производителей нефти состоялись накануне, 9 апреля, на фоне встречи в формате ОПЕК+, на которой обсуждались параметры сокращения добычи.