Американцам предрекли рекордную безработицу

Ожидается, что в текущем квартале экономика США продемонстрирует максимальный в истории спад, безработица достигнет рекордного уровня за все время после окончания Великой депрессии, вслед за чем последует умеренное и затяжное восстановление, пишет Bloomberg.

Согласно консенсус-прогнозу 69 экономистов, опрошенных агентством, ВВП США в апреле-июне снизится на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6%, максимума с 1940-х годов, передает Интерфакс.

Падение ВВП, вероятно, будет расценено Национальным бюро экономических исследований США как первая рецессия с 2007-2009 годов, отмечает Bloomberg. Во втором полугодии, по прогнозам, начнется возобновление экономического роста, но экономисты предупреждают, что оно не будет быстрым.

Безработица, как прогнозируется, будет постепенно снижаться после достижения пика во втором квартале, однако ее уровень в последние три месяца 2020 года составит не менее 8,1%.

Опрос Bloomberg проводился в период с 3 по 10 апреля, когда были опубликованы данные по числу новых обращений за пособиями по безработице в США. За последние три недели количество заявок на пособие по безработице в США взлетело почти на 16,8 млн.