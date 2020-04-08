В Южной Корее научились выявлять коронавирус за 20 минут

Специалисты из Института науки и технологий Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто создали реагент, при использовании которого тест на коронавирус занимает всего 20 минут. Технология уже передана компании производителю тестовых наборов и начато производство, сообщается на сайте института, передает РИА Новости.

Старый метод анализа на COVID-19 предполагает нагревание оборудования до 90 градусов и последующее остывание до 60 градусов, что занимает в общем 4–6 часов. Новый набор для тестирования способен достичь того же эффекта, поддерживая температуру всего в 60 градусов, что позволяет получить результаты за 20–30 минут.

Уже более 120 стран запросили у Южной Кореи покупку или предоставление в качестве гуманитарной помощи созданных ею наборов для анализа на коронавирус. Сама Южная Корея на раннем этапе сократила время анализа с двух дней до шести часов и до настоящего времени проводила от 10 до 20 тысяч анализов в день, осуществив уже более 477 тысяч анализов на COVID-2019.