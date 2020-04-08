Пашинян: Армения на пороге кризиса

Армения находится на пороге рецессии, этого уже невозможно будет избежать, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в режиме видеоконференции.

«...Никто не знает, каким будет сценарий этого кризиса, как долго продлится пандемия. В создавшихся беспрецедентных условиях необходимо обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли в рамках ЕАЭС, недопустимо ограничение товаров и услуг внутри ЕАЭС. Российско-грузинская граница в этом плане имеет жизненно важное стратегическое значение для нас...», - сказал армянский премьер.