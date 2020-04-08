В Нью-Йорке появились братские могилы для жертв коронавируса фото; видео
На острове Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
В Сети появились фото и видео, на которых видно, как люди в костюмах химзащиты рядами опускают в длинную братскую могилу свежесколоченные гробы.
Отмечается, что остров Харт более 150 лет используется властями города для массовых захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.
В Нью-Йорке третий день подряд умирает рекордное количество пациентов с коронавирусом. В минувшую среду там скончались 799 человек и с тех пор ежедневное число жертв растет.
This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK— NowThis (@nowthisnews) April 9, 2020