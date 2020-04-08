В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 27-летнего жителя Масаллы Самира Ибадова, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2013 года Самир Ибадов из Турции попал в Сирию, где присоединился к одному из отрядов ИГИЛ, которым командовал некий Сулейман. Самиру Ибадову выдали автомат, и он до марта 2014 года принимал участие в обороне постов. 15 марта 2014 года он покинул Сирию и через Турцию вернулся в Азербайджан.

В Азербайджане его задержали за участие в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Самир Ибадов не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он рассказал, что с 2011 года стал посещать мечеть и вскоре по совету своих «братьев по религии» женился на девушке по имени Гезаль, которая взяла себе религиозное имя Захра. По словам Самира Ибадова, после женитьбы Захра стала постоянно говорить ему, что им следует переселиться в Сирию, где он должен принять участие в боях. Самир Ибадов заявил, что был очень молод и послушался жену. В 2013 году они с женой через Турции прибыли в Алеппо, а оттуда отправились в город Хафар Хамра. Там Самир вступил в отряд «Икрима».

«В отряде мне выдали оружие, и я стал выходить на посты. Но через 2-3 месяца меня стали называть неверным и из-за моих религиозных взглядов захотели казнить. Даже моя жена, из-за которой я оказался в Сирии, не поддержала меня», - заявил Самир Ибадов.

По его словам, испугавшись, и чтобы избежать казни, ночью он сбежал и перешел границу с Турцией. Побыв там некоторое время, бывший джихадист вернулся в Азербайджан.